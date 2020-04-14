شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر عقود خام برنت تداولاته السلبية ليقترب من مستوى 30.97، بانتظار مزيد من الانخفاض لكسر هذا المستوى وتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 29.75، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي يشترط استمرارها الثبات دون مستوى 32.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 30.00 والمقاومة 33.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط