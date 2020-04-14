شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر النفط تداولاته السلبية ليكسر مستوى 22.07 ويغلق شمعة الأربع ساعات الأخيرة دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية بقية اليوم، بانتظار التوجه نحو 19.24 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأن التأثير السلبي لنموذج القمة المزدوجة لا يزال فعالاً، بينما يمثل الثبات دون 24.50 شرط مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 20.00 والمقاومة 24.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط