شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات ضعيفة منذ الصباح، ويتحرك عند دعم القناة اللحظية الصاعدة، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 تقديم الدعم الإيجابي للسعر.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 15.08 والثبات دونه، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 16.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.40 والمقاومة 16.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد