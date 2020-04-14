شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب حول مستوى 1720.00 منذ الصباح، ويستمر السعر بالتحرك داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، والتي تدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، مع التذكير بأن محطتنا التالية تتواجد عند 1770.00.

لذلك، سيبقى السيناريو الإيجابي مرجحاً لهذا اليوم بشرط الثبات فوق 1703.25، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المتوقعة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1700.00 والمقاومة 1750.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد