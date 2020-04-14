شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات ضعيفة منذ الصباح ويحافظ على ثباته فوق مستوى 1.2515، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً بقية اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يستمر بحمل السعر من الأسفل، والذي يستهدف مستوى 1.2777 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق مستوى 1.2515 لاستمرار الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2500 والمقاومة 1.2670
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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