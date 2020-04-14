شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج اليورو مقابل الدولار حول دعم القناة اللحظية الصاعدة، ولا يزال السعر عالقاً بين مستويات تأكيد الاتجاه التي تتمثل بالدعم 1.0840 والمقاومة 1.0966، وبالتالي، فإن موقفنا الحيادي سيبقى قائماً إلى أن ينجح السعر باختراق أحد هذين المستويين وتحديد وجهته التالية بشكل أدق.
وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0840 والمقاومة 1.1067
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير
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