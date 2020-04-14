شكرا لقرائتكم خبر عن بنك التعمير والإسكان يتبنى مبادرتين لدعم متضررى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسن غانم ،رئيس بنك التعمير والإسكان، إيمانا منه ومن فريق عمل البنك بأهمية دعم جميع مؤسسات الدولة للمجتمع، خاصة وفي ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم ومصرنا الغالية حالياً، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أن البنك سيقدم كل ما في وسعه لتقديم العون للمجتمع المصري خلال الظروف الصحية الراهنة.

ويرى "غانم" أن تكاتف الهيئات والمؤسسات الواعية لتقديم سبل الدعم المطلوب في هذا الظرف الطارئ هي مسؤوليه وأمانه وليس تفضلاً، ويتمني السلامة والصحة للجميع.

وتفقد "غانم" فرع الشروق الملاصق لمستشفي العزل بمدينة الشروق للتأكد من دقة تطبيق الاجراء الاحترازية التي فرضتها الدولة لضمان سلامة العملاء والعاملين علي حد سواء كما شدد علي الإجراءات التي تم تطبيقها للسادة الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بتخصيص شباك خاص لهم وإعطائهم الأولوية في الانتهاء من جميع معاملاتهم المالية داخل الفرع.

Advertisements

وشدد "غانم" بعد أن رأي بعض الكثافات للعملاء أمام البنك، على حث الناس لاستخدام التكنولوجيا في إنهاء معاملتهم البنكية من خلال استخدام "الانترنت بانكينج"، للحفاظ على صحة العملاء وموظفي البنك.

وبإمكان العميل أن يتواصل مع خدمة عملاء البنك لمعرفة كيفية استخدام الطرق التكنولوجية لإنهاء معاملاته البنكية دون اللجوء للذهاب إلى فروع البنك.

وقام بنك التعمير والاسكان بالمشاركة في مبادرة اتحاد بنوك مصر للمساهمة في دعم الاسر المتضررة من العمالة الغير منتظمة من فيروس كورونا بمبلغ 20 مليون جنيه،وذلك بدعم 1500 اسرة من العمالة غير المنتظمةحيث تعد تلك الاسر من أكثر الفئات التي تضررت من إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، نظراً لتوقفهم عن العمل من جراء اجراءات حظر التجول التي اتخذتها الدولة المصرية، والتي تحتم عدم التجمع ،تخفيض العمالة وغيرها من الإجراءات الضرورية في تلك الظروف القهرية، وقد أثرت تلك الاجراءات بشكل أكبر على العمالة اليومية وغير المنتظمة ممن قد لا يملكون قوت يومهم، وهذه المساهمة ستؤدى الى الحد من الاثار السلبية لتلك التداعيات وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

كما قام البنك ايضا بدعم مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في بنك الطعام المصري لشراء عدد 1500 كرتونة عائلية من المواد الغذائية الاساسية المتنوعة لدعم الاسر الاكثر استحقاقاً من الشعب المصري، وذلك انطلاقاً من حرص بنك التعمير والاسكان الدائم على دعم ابناء مصر في هذا التوقيت المحوري.