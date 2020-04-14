شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف سوريا المركزى: تنظيف الأموال بالكلور والكحول يؤثر على العملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مصرف سوريا المركزى من المواطنين عدم الإفراط فى استخدام المواد المعقمة على الأوراق النقدية "تجنبا لتشويهها".

وقالت إدارة المصرف في بيان إنه لوحظ مؤخرا استلام أوراق نقدية مشوهة فى المصرف بهدف استبدالها بأخرى جديدة، وأوضحت أن تلك الأوراق تعرضت لمواد معقمة و"بكميات كبيرة" مثل الكلور والكحول، وهو ما أدى إلى تشويهها.

وأهاب المصرف بالمواطنين التأكد من أصالة الورقة النقدية عبر مطابقة أكثر من ميزة من المزايا الأمنية، مشيرا إلى أنه يقوم بتعقيم الأوراق النقدية التى ترد إليه كما يضخ أخرى جديدة.

وازداد استخدام المعقمات في سوريا كغيرها من البلدان مع التخوف من وباء كورونا، كما انتشرت حالات الاستخدام المفرط للمعقمات، وسبق أن توفيت سيدة في محافظة اللاذقية بعد أن خلطت كميات كبيرة من الكلور والجافيل ما أدى إلى اختناقها بالغازات السامة الناتجة عن تفاعل المادتين.