شكرا لقرائتكم خبر عن "ليسيكو" تعلن إغلاق مؤقت لمصنعها ببرج العرب بعد إصابة 2 من عمالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة ليسيكو مصر، عن إغلاق مصنعها ليسيكو للصناعات الخزفية بمدينة برج العرب لمدة أسبوعين مع إعادة جميع الموظفين إلى منازلهم للعزل الذاتى قبل العودة إلى عمليات الإنتاج، وذلك بعد ثبوت إصابة اثنين من عمالها بفيروس كورونا المستجد، اتباعاً لإرشادات الطب الوقائى.

وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن جميع مواقع الإنتاج لا تزال قيد التشغيل، وتمثل ليسيكو الخزفية حوالى 35% من الطاقة الإنتاجية للمجموعة من الأدوات الصحية، وتتوقع الشركة توقف طفيف فى تلبية احتياجات العملاء نتيجة لهذا الإغلاق نظراً لمستويات المخزون الحالية وتباطؤ الطلب بالفعل على المنتجات نتيجة الوباء.

وأضافت الشركة، أن العمل يجب أن يستمر العمل قدر الإمكان فى إطار هذه الظروف المتغيرة لحماية أعمال عملائها وضمان استمرارية ليسيكو على المستويين التجارى والمالى أثناء وبعد أزمة فيروس كورونا المستجد.

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وحققت شركة ليسيكو مصر خسائر خلال 2019 بلغت 300.98 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 111.656 مليون جنيه في العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة نمو فى الخسائر بلغت 169%، وتراجعت مبيعات الشركة خلال 2019 نحو 2.34 مليار جنيه ، مقابل مبيعات بلغت 2.7 مليار جنيه في 2018.

وارتفعت خسائر الشركة المستقلة خلال العام الماضي إلى 84.75 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 20.84 مليون جنيه في 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع خسائرها إلى انخفاض المبيعات في 2019 بنحو 355 مليون جنيه، كما أن الإيرادات الأخرى في 2018 تتضمن أرباح استثنائية بقيمة 76 مليون جنيه.