شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر تسجل مستويات تاريخية وعيار 21 بـ 745 جنيها لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم فى مصر، ارتفاع تاريخى بقيمة ليبلغ 745 جنيها للجرام من عيار 21 والأكثر رواجا ومبيعا فى مصر بزيادة بلغت 12 جنيها عن أسعار المعدن النفيس أمس، بسبب ارتفاع غير مسبوق فى الأسعار العالمية جراء ارتفاع الطلب على المعدن النفيس نتيجة تفشى فيروس كورونا.

أسعار الذهب فى مصر:

عيار 18 سجل 638 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 745 جنيها للجرام.

وعيار 24 سجل 851 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5960 جنيها.

أوقية الذهب 1720 دولار.

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى فى أكثر من 7 سنوات اليوم الثلاثاء بفعل تنامى المخاوف إزاء تراجع اقتصادى أعمق وفى ظل تدابير ضخمة على صعيد السيولة من جانب بنوك مركزية عالمية.

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وربح الذهب فى التعاملات الفورية 0.6% إلى 1724.72 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0804 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ نوفمبر 2012 عند 1726.85 دولار فى وقت سابق من الجلسة. وصعدت العقود الآجلة للذهب فى الولايات المتحدة 0.6% إلى 1772.20 دولار.

وقال مايكل مكارثى كبير محللى السوق لدى سى.إم.سى ماركتس "المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية على وجه الخصوص تدعم الذهب. والسيولة من (مجلس الاحتياطى الاتحادى) إلى جانب خلفية من انخفاض أسعار الفائدة تجعل الذهب اقتراحا أكثر جاذبية بكثير".

لكنه حذر من أنه فى ظل غياب أنباء جديدة، قد يكون هناك "تراجع متوسط إذ يعيد المستثمرون والمتعاملون تكوين مراكزهم".

واتخذت العديد من الدول والبنوك المركزية تدابير مالية ونقدية لدعم اقتصاداتها فى ظل تفشى فيروس كورونا.

وأعلن البنك المركزى الأمريكى عن حزمة تحفيز بقيمة 2.3 تريليون دولار الأسبوع الماضى، بينما اتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبى على دعم اقتصادى بقيمة نصف تريليون يورو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 1.9% إلى 2231.61 دولار للأوقية. وربحت الفضة 0.6% إلى 15.54 دولار وصعد البلاتين 2.5% إلى 766.70 دولار.