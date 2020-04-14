شكرا لقرائتكم خبر عن جازبروم نفط تتوقع عودة الطلب على الخام لمستويات ما قبل الأزمة فى الخريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ألكسندر ديوكوف رئيس شركة جازبروم نفط الروسية لصحيفة كومرسانت اليوم الثلاثاء إن رفع القيود المفروضة حاليا لكبح جائحة فيروس كورونا سيؤدى على الأرجح لعودة الطلب العالمى على النفط لمستويات ما قبل الأزمة بحلول الخريف.

وأضاف أن احتمال منح إعفاءات ضريبية لحقل بريوبسكوى العملاق فى سيبريا، الذى تعمل فيه جازبروم نفط مع شركة الطاقة الروسية روسنفت، ليس مطروحا الآن بسبب انخفاض أسعار النفط وتراجع الطلب.

وتسبب تباطؤ الاقتصاد العالمى وانتشار فيروس كورونا المستجد فى خفض استهلاك النفط فى أنحاء العالم بنحو الثلث فى وقت زاد فيه إنتاج الخام.

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وقال ديوكوف للصحيفة "نعتقد أن الربع الثانى سيكون الأصعب.. لكننا نأمل فى أن تبدأ استعادة أنشطة الأعمال فى الصيف وقد يعود الطلب على النفط لقرب مستويات ما قبل الأزمة".

وأشار إلى أن التوقعات المتفائلة لأسعار النفط تقول إنه قد يرتفع لما بين 40 و45 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام ويشهد زيادات أخرى فى 2021.

وحاليا يتم تداول العقود الآجلة لخام برنت لأقرب شهر استحقاق عند نحو 33 دولارا للبرميل.