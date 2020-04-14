شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية نور للاستثمار المالي تبحث توزيع 6 فلوس للسهم في 29 أبريل الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة نور للاستثمار المالي دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الأربعاء الموافق 29 أبريل الجاري، وذلك للنظر في توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2019.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويتي، اليوم الثلاثاء، إن العمومية ستنظر في توزيع أرباح بما نسبته 6% عن العام 2019، وبواقع 6 فلوس لكل سهم.

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وبحسب البيان، تستحق هذه الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بنهاية يوم الاستحقاق المحدد له بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، على أن يبدأ توزيع الأرباح بعد ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاستجقاق.

ومن المُقرر أن تبحث العمومية الموافقة على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام 2019 بقيمة إجمالية تبلغ 120 ألف دينار.

يُذكر أن أرباح شركة نور للاستثمار المالي تراجعت بنسبة 67.5% لتصل إلى نحو 8.1 مليون دينار كويتي عن العام 2019، مقابل أرباح بقيمة 24.8 مليون دينار للعام 2018.