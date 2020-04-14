شكرا لقرائتكم خبر عن نفط خام القياس العالمي يرتفع 1.35% والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت، للعقود الآجلة اليوم ، بنسبة 1.35% ليبلغ 32.17 دولاراً أمريكياً. وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ،بنسبة 0.89% ليصل إلى 22.61 دولاراً أمريكياً.

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