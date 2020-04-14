المقاولون العرب تستكمل العمل فى مشروعات كباري الطيران والأميرية والميرغنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، سير العمل بعدد من المشروعات التى تقوم بتنفيذها الشركة تحت إشراف الهيئة الهندسية شملت كباري الطيران والأميرية والميرغني بهدف التأكيد على سير وتيرة العمل بانتظام وكفاءة والإطمئنان علي إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير اللازمة بين العاملين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والتى تأتى على رأس الأولويات للقيادة السياسية.

واكد أن كوبرى شارع الطيران مع تقاطع طريق الأتوستراد يأتى ضمن أعمال تطوير شرق القاهرة، لاستيعاب الكثافات المرورية بميادين مدينة نصر لتصبح بدون تقاطعات ويهدف للقضاء على التكدس المرورى بشارع الطيران وتقاطع طريق الأتوستراد عند ميدان الشهيد هشام بركات مما يساهم في انسياب الحركة المرورية، وتقليل أزمنة الرحلات ويبلغ طول الكوبري 250 متر ويستوعب 3 حارات مرورية بكل اتجاه بعرض اجمالى20 متر‪.‬

بينما مشروع كوبري ميدان الأميرية يعد من المشاريع القومية التي تسهم في تحقيق السيولة المرورية بالعاصمة ويأتي ضمن خطة الدولة لتطوير ميادين مصر الجديدة ويساهم في القضاء علي الإزدحام المروري بتقاطعات ميدان الأميرية الكثيفة الحركة ويخدم القادم من شارع مرفق المياه والمتجه إلى شارع السواح وكذلك يوجد منزل للمتجه إلى امتداد شارع بورسعيد باتجاه شارع الكابلات وبهذا تتحقق السيولة المرورية سطحياً، ويبلغ إجمالي طول الكوبري حوالي 630 متر بعرض 3 حارات مرورية.

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‪كما تفقد رئيس الشركة مشروع كوبري الميرغني تقاطع العروبة وهو عبارة عن كوبري للسيارات بطول 600 متر وعرض 23 متر ويضم 4 حارات مرورية في كل اتجاه...‬



رئيس شركة المقاولون العرب يتفقد سير العمل بمشروعات كباري الطيران والأميرية

رئيس شركة المقاولون العرب يتفقد سير العمل بمشروعات كباري الطيران والأميرية

رئيس شركة المقاولون العرب يتفقد سير العمل بمشروعات كباري الطيران والأميرية



رئيس شركة المقاولون العرب يتفقد سير العمل بمشروعات كباري الطيران والأميرية