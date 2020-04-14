شكرا لقرائتكم خبر عن معدل التضخم بالأردن 2.07% فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الثلاثاء ارتفاع التضخم فى مارس الماضى إلى 2.07% على أساس سنوى. ومقارنة مع الشهر السابق، صعد معدل التضخم إلى 0.52%. وسجل معدل التضخم الأساسى، الذى يستبعد السلع الأكثر تذبذبا فى أسعارها، 1.32% فى مارس.

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