شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبلغ أعلى مستوى فى 7 سنوات بفعل تنامى المخاوف الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى فى أكثر من 7 سنوات اليوم الثلاثاء بفعل تنامى المخاوف إزاء تراجع اقتصادى أعمق وفى ظل تدابير ضخمة على صعيد السيولة من جانب بنوك مركزية عالمية.

وربح الذهب فى التعاملات الفورية 0.6% إلى 1724.72 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0804 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ نوفمبر 2012 عند 1726.85 دولار فى وقت سابق من الجلسة. وصعدت العقود الآجلة للذهب فى الولايات المتحدة 0.6% إلى 1772.20 دولار.

وقال مايكل مكارثى كبير محللى السوق لدى سى.إم.سى ماركتس "المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية على وجه الخصوص تدعم الذهب. والسيولة من (مجلس الاحتياطى الاتحادى) إلى جانب خلفية من انخفاض أسعار الفائدة تجعل الذهب اقتراحا أكثر جاذبية بكثير".

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لكنه حذر من أنه فى ظل غياب أنباء جديدة، قد يكون هناك "تراجع متوسط إذ يعيد المستثمرون والمتعاملون تكوين مراكزهم".

واتخذت العديد من الدول والبنوك المركزية تدابير مالية ونقدية لدعم اقتصاداتها فى ظل تفشى فيروس كورونا.

وأعلن البنك المركزى الأمريكى عن حزمة تحفيز بقيمة 2.3 تريليون دولار الأسبوع الماضى، بينما اتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبى على دعم اقتصادى بقيمة نصف تريليون يورو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 1.9% إلى 2231.61 دولار للأوقية. وربحت الفضة 0.6% إلى 15.54 دولار وصعد البلاتين 2.5% إلى 766.70 دولار.