شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى لمؤشر سوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% خاسرا 1.53 نقطة ليصل إلى مستوى 6803.01 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 7.6% رابحا 463.47 نقطة ليصل إلى مستوى 6575.10 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 76.8 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار ريال، وارتفع 82 سهما، فيما تراجع 94 سهما.

وتراجعت 8 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.73%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.75%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.45%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.12%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.10%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.08%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع المرافق العامة بنسبة 2.20%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.13%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.82%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.74%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.49%.

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وجاء سهم "البحر الأحمر"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.98%، ثم سهم عطاء بنسبة 6.09%، ثم سهم المراكز بنسبة 4.05%، فيما جاء سهم "وفرة" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 4.60%، ثم سهم "سايكو بنسبة 2.91%، ثم سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 2.80%.

وفى سياق آخر أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن إجراء تعديل في مؤشر السوق الموازية (نمو ذو الحد الأعلى) بتعديل الحد الأعلى لوزن كل مصدر في مؤشر نمو ذو الحد الأعلى إلى 35% وذلك ابتداءً من تداول اليوم الثلاثاء، كما سيتم تعليق حساب مؤشر السوق الموازية (نمو) ونشره بنهاية التداول في يوم الخميس.