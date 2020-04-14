شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بصعود 8 قطاعات، متأثرة بالتوصل لاتفاق لخفض إنتاج النفط.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 2.60% رابحاً 120.930 نقطة ليصل إلى مستوى 4799.67 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 3.41% رابحاً 169.920 نقطة ليصل إلى مستوى 5200.42 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.52% رابحاً 20.630 نقطة ليصل إلى مستوى 4010.22 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.99%، رابحاً 38.780 نقطة ليصل إلى مستوى 3955.40 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 102.4 مليون سهم بقيمة 30.1 مليون دينار كويتى عبر 4882 صفقة.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 4.18%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.17%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.87%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.32%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.75%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.74%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.61%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.28%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.62%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%.

وجاء سهم "الشركة الأولى للتأمين التكافلى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 19.95%، تليه شركة المنار للتمويل والإجارة بنسبة 18.92%، ثم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 9.68%، فيما تصدر سهم "شركة بيان للاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.10% ثم المجموعة البترولية المستقلة بنسبة 5%، ثم شركة معادن والصناعات التحويلية بنسبة 5%.

وفى سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -

اولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019 و 30-9-2019:

شركة تمكين القابضة.

ثانيا: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة الاثمار القابضة.

شركة مجموعة الراي الاعلامية.

ثالثا: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

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رابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة ياكو الطبية.

شركة أم القيوين للإستثمارات العامة.

شركة راس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الإنشائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

خامساً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

شركة أبيار للتطوير العقاري.

الشركة العالمية للمدن العقارية.

شركة المعدات القابضة.

شركة أسمنت الخليج.

شركة الإثمار القابضة.

سادسا: شركات موقوفة بسبب الاندماج:

شركة الأمان للاستثمار.

فيما أعلنت شركة بورصة الكويت، عن تغيير الموعد المبدئى لإدراج الشركة أسهمها ابتداء من 19 إبريل الجارى، وفى ظل الظروف الاستثنائية الحالية التى فرضها تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد، وما ترتب عليه من تعطيل الدوام الرسمى للجهات الحكومية، وسوف يتم الإعلان عن الموعد المبدئى الجديد للإدراج فى الوقت المناسب.