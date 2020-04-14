شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تصدر أذون خزانة بقيمة 240 مليون دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن بنك الكويت المركزي ذكر اليوم الثلاثاء أنه أصدر أذون خزانة بقيمة 240 مليون دينار (777.83 مليون دولار) لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 1.25% في المتوسط. وأضافت الوكالة أن البنك المركزي أصدر أيضا أذون خزانة بنهاية مارس لأجل ستة أشهر بقيمة 240 مليون دينار بمتوسط عائد 1.375 %.

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