شكرا لقرائتكم خبر عن تقديرات بخسائر قياسية لسوفت بنك تجدد التركيز على بيع الأصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدرت مجموعة سوفت بنك أنها ستتكبد خسائر قياسية تبلغ نحو 13 مليار دولار للسنة المالية بالكامل بضغط من خسارة فى صندوق رؤية التابع لها والبالغ حجمه 100 مليار دولار، مما جدد التركيز على خطة لبيع أصول من أجل جمع سيولة وإعادة الثقة.

وانخفضت أسهم سوفت بنك بما يصل الى 4% اليوم الثلاثاء قبل أن تعوض خسائرها وتغلق على ارتفاع يقترب من5% بعد أن قالت المجموعة فى وقت متأخر من مساء أمس الاثنين إنها تتوقع أن يتكبد صندوق رؤية خسارة 1.8 تريليون ين (16.7 مليار دولار) فى السنة المالية بأكملها بسبب تدهور أداء استثماراته فى قطاع التكنولوجيا.

والأداء الكارثى للصندوق، الذى علق ماسايوشى سون الرئيس التنفيذى سمعته عليه، سيتسبب فى أكبر خسارة سنوية للمجموعة بما يسلط الضوء على الحاجة لخطته لجمع ما يصل إلى 4.5 تريليون ين عبر بيع أصول.

Advertisements

وجاء الارتفاع فى أسهم سوفت بنك اليوم الثلاثاء بعد تعليق من وكالة التصنيف الائتمانى اليابانية قالت فيه إن أثر الخسائر السنوية المتوقعة على التصنيف الائتمانى للمجموعة محدود ولن تؤثر بصورة كبيرة على معدلات الدين.

لكن رغبة سوفت بنك فى الحصول على قروض عبر استثماراتها يضيف لغياب الشفافية بشأن أوضاعها المالية، واستخدمت المجموعة ثلث حصتها فى شركة سوفت بنك كضمان كما استغلت استثماراتها مع صندوق رؤية لجمع السيولة أيضا.

وسجل صندوق رؤية خسارة قيمتها نحو 800 مليار ين فى تسعة أشهر حتى ديسمبر.