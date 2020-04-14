شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضا.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 10394 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 1468 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 11883 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 3935 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 1073 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 1076 نقطة.

وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، خلال جلسة أمس الاثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، العربية لحليج الأقطان، بالم هيلز للتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، 3237 سهم، 555 ألف سهم، 250 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالى.

كما اشترى مساهم رئيسى بشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة 2000 سهم، واشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 5 آلاف سهم، فيما باع مجلس إدارة شركتى العربية للصناعات الهندسية، المصرية للمنتجعات السياحية، 91873 سهم، 315 ألف سهم، على التوالى، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى 26.5 ألف سهم.

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فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركتى أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الكابلات الكهربائية المصرية، 200 ألف سهم، 22 مليون سهم، وباع مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، المصرية للمنتجعات السياحية، الكابلات الكهربائية المصرية، 32940 سهم، 200 ألف سهم، 15 مليون سهم.

فيما أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على سهم شركة النساجون الشرقيون للسجاد.

وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، إيقاف تداول أسهم 3 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، الشمس للإسكان والتعمير.