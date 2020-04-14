نيكى يرتفع لأعلى مستوى فى شهر وسوفت بنك يقفز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفز المؤشر نيكى فى بورصة طوكيو للأوراق المالية 3% ليسجل أعلى مستوى إغلاق فيما يزيد عن شهر، وقادت المكاسب الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات وشركات التجزئة.
وصعد المؤشر نيكى 3.1% عند الإغلاق ليسجل 19638.81 نقطة وهو أعلى مستوى منذ العاشر من مارس.
وشهدت السوق إقبالا على شركات إنتاج معدات أشباه الموصلات بعد مكاسب الليلة الماضية بنسبة 1.4% لمؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات فى الولايات المتحدة.
وارتفع سهم سومكو كورب 5.5% وأدفانتست كورب 6.4% وطوكيو إلكترون 4%.
وقفز سهم مجموعة سوفت بنك 5.2% متجاهلا إعلان صدر فى وقت سابق بأن صندوق رؤية التابع لها سيُمنى بخسائر 1.8 تريليون ين (16.7 مليار دولار) فى السنة المنتهية فى مارس.
وكسب المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2% إلى 1433.50 نقطة وأنهت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية وعددها 33 التعاملات على ارتفاع ماعدا اثنين.
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