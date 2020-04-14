شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الصادرات الصينية 3.5% وارتفاع الواردات 2.4% فى مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت قيمة الصادرات الصينية المقومة باليوان بنسبة 3.5% على أساس سنوي في مارس الماضي، فيما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 2.4%.

وذكرت مصلحة الدولة الصينية العامة للجمارك، في أحدث بيانات أصدرتها اليوم الثلاثاء، أن قيمة التجارة الخارجية من السلع انخفضت بنسبة 6.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 6.57 تريليون يوان ( 933 مليار دولار).

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من جهتها، وقعت وزارة التجارة الصينية مذكرة تفاهم مع البنك الصناعي والتجاري الصيني (أكبر بنك تجاري في البلاد) لمساعدة التجارة الخارجية والشركات ذات الاستثمار الأجنبي على مواجهة تأثير وباء فيروس كورونا .

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن البنك سيعمل على زيادة الدعم الائتماني وتقديم خدمات عابرة للحدود تتضمن وظائف المقاصة والتجارة والتمويل لمساعدة الشركات على استقرار عملياتها مع تحسين الكفاءة.

وأضافت الوزارة أن الجانبين سيعملان معا للحفاظ على ثبات التجارة الخارجية والاستثمار في محاولة لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب تحقيق الفوز في المعركة المتعلقة بالسيطرة على الوباء.