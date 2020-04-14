شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للطيران: ظروف السوق ستؤثر على إطلاق شركة جديدة لكن لا تأجيل بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم العربية للطيران اليوم الثلاثاء إن الشركة والاتحاد للطيران لا تعتزمان إرجاء إطلاق شركة طيران اقتصادي مقرها أبوظبى، فى مشروع مشترك بين الناقلتين الجويتين، لكن التوقيت سيعتمد على ظروف السوق.

وقال الرئيس التنفيذى للعربية للطيران عادل على فى نوفمبر إن الشركة الجديدة ستبدأ عملها فى الربع الثانى من 2020 لكن تفشى فيروس كورونا المستجد تسبب فى وقف أغلب رحلات الطيران الدولية.

وقال المتحدث باسم العربية للطيران، وهى شركة الطيران الوحيدة المدرجة فى الإمارات، "ليست هناك خطط لتأجيل أو إرجاء... العمل التجهيزى للإطلاق لا يزال جاريا وسيعتمد تقدمه على تحسن الوضع فى السوق".

Advertisements

وفى أكتوبر، أعلنت الاتحاد للطيران المملوكة لأبوظبى والعربية للطيران عن خطتهما لتأسيس شركة طيران اقتصادى، وقالتا إنهما ترغبان فى الاستفادة من الطلب المتنامى على السفر منخفض التكلفة من وإلى العاصمة الإماراتية.

وستكون الشركة الجديدة، العربية للطيران أبوظبى، خامس شركة طيران فى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن بين شركات الطيران الأخرى فلاى دبى للطيران منخفض التكلفة ومقرها دبى.