شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 2.05% بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 2.05% رابحاً 38.46 نقطة ليصل إلى مستوى 1923.71 نقطة، مدفوعا بصعود جماعى للقطاعات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 111.3 مليون سهم محققة ما قيمته 88.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1948 صفقة لعدد 28 سهما، وارتفع 25 سهما، فيما انخفض سهم واحد، واستقر سهمين.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.02%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 2.89%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.83%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.44%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.42%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.39%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.87%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.82%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة سوق دبى المالى بنسبة 8.02%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 6.57%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم بنك المشرق بنسبة 0.58%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 8.6 مليون ورقة بقيمة 21.6 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 2.85%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة أملاك للتمويل، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الخميس، لمناقشة تأجيل اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة، ومناقشة أعمال الشركة الاعتيادية.

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فيما أعلنت شركة الصقر للتأمين، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الخميس الموافق 16 إبريل، للإطلاع على سير عمل الشركة ضمن الظروف الراهنة واتخاذ ما يلزم من قرارات، وما يستجد من أعمال.

وفى سياق آخر أعلنت شركة أمانات القابضة، عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية السنوية والمقرر عقده فى تمام الساعة الرابعة من مساء أمس الاثنين، إلى يوم الثلاثاء الموافق 28 إبريل فى تمام الساعة الرابعة مساء، كموعد جديد لانعقاد الجمعية العمومية السنوية.