شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بفضل توقعات بخفض الإنتاج الأمريكى مع تراجع الطلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط نحو 1% اليوم الثلاثاء بعدما توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض إنتاج النفط الصخرى فى الولايات المتحدة، أكبر منتج للخام فى العالم، بكمية قياسية فى أبريل إضافة إلى تخفيضات من منتجين كبار أخرين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا ما يعادل 1.3 % إلى 32.14 دولار للبرميل، وكانت قد أغلقت مرتفعة 0.8 % أمس.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 15 سنتا ما يوازى 0.7 % إلى 22.56 دولار للبرميل بعدما أغلق أمس منخفضا 1.5 بالمئة.

واتفق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون، فيما يعرف بأوبك+، على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا فى مايو ويونيو ما يوازى حوالى 10% من الإمدادات العالمية قبل تفشى الفيروس.

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كما ستخفض الولايات المتحدة ودول أخرى الإنتاج ليصل إجمالى التخفيضات لحوالى 19.5 مليون برميل يوميا وفقا للتقديرات.

لكن محللين ومسؤولين تنفيذيين فى القطاع وآخرين يقولون إنه مهما بلغت الأرقام فإنها لن تكون كافية لمضاهاة انكماش الطلب العالمى بنحو الثلث بسبب الفيروس.

ولا زالت أسعار النفط منخفضة بأكثر من 50% منذ بداية العام.

وقال جريج بريدى مدير الطاقة العالمية والشرق الأوسط لدى ستراتفور فى هيوستون "نحن فى مرحلة الآن بلغ الدمار الذى لحق بالطلب فيها مستوى أعلى كثيرا من أى شى يمكن أن يحققه خفض منسق للإنتاج".