شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة بدر يواصل حملات تطهير وتعقيم وسائل المواصلات للوقاية من فيروس كورنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: إن جهاز مدينة بدر بالتعاون مع الجهات المختصة يواصل حملات التطهير والتعقيم لوسائل المواصلات العامة والخاصة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورنا المستجد، وحفاظاً على سكان المدينة والمترددين عليها من الإصابة بالفيروس.

وأضاف المهندس عمار مندور، أن حملات التطهير والتعقيم شملت جميع السيارات والأتوبيسات المترددة على المدينة، وتم وضع بعض التعليمات الإرشادية لأخذ الحيطة والحذر للمواطنين والعاملين والساكنين والمترددين على المدينة الذين يستخدمون الأتوبيسات والمينى باص بشكل يومى.



جهاز مدينة بدر يواصل حملات تطهير وتعقيم وسائل المواصلات

وأكد رئيس جهاز مدينة بدر، استمرار حملات التطهير والتعقيم لوسائل المواصلات والمناطق المختلفة بالمدينة بشكل يومي، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة في الفترة الحالية حفاظا على صحة المواطنين، وحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن هناك تكليفاتٍ لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، بشن حملات مكبرة لتنفيذ القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأنه يتم تطبيق القرارات بالمدن كافة، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد‪.‬

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على أنه لا تهاون فى تطبيق تلك القرارات، وعلي جميع المواطنين بالمدن الجديدة، الالتزام بالتعاون في تطبيقها، وسنتعامل بحسم مع المخالفين‪.‬



حملات تطهير وتعقيم وسائل المواصلات

‬فيما أشار المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على جهاز خليج السويس، إلى أنه أصدر تكليفاتٍ لإدارة الإشغالات للتعاون مع الجهات الأمنية بالمدينة لتنفيذ حملات على الأسواق والباعة الجائلين والكافيهات والمقاهي، حيث تم رفع كافة الإشغالات والتحفظ على الشيش بعدد من المقاهي بمناطق مختلفة بالمدينة، مؤكداً استمرار تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة المواطنين بالمدينة وحمايتهم.