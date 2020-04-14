شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى المتحد يعيد بورصة البحرين للمنطقة الخضراء بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.45% رابحاً 5.78 نقطة ليصل إلى مستوى 1290.77 نقطة، مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين بمستهل التعاملات، 234.4 ألف سهم بقيمة 49.9 ألف دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 24.90% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.67%.

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وفى سياق آخر أعلنت شركة البحرين الوطنية القابضة، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السنوى للشركة برئاسة فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور مساهمى المجموعة، وممثلى الجهات الحكومية الرسمية، وأقر المساهمون خلال الاجتماع النتائج المالية للمجموعة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، حيث بلغ صافى الأرباح 5.03 مليون دينار بحرينى، فيما بلغ صافى الربح العائد على الشركة الأم مبلغ 4.8 مليون دينار بحرينى، كما وافق الاجتماع على توصية مجلس إدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 22% من رأس المال المدفوع لسنة 2019، بالمقارنة مع 15% فى العام السابق.

وفى سياق متصل أعلنت شركة إنفستكورب، عن إطلاق منصتها للاستثمار فى العلامات التجارية للأغذية في آسيا بتمويل قيمته 275 مليون دولار، وتملك هذه المنصة وتديرها مع تشاينا ريسورسز وهى واحد من أكبر مالكى وموزعى العلامات التجارية للأغذية في الصين، وفونغ ستراتيجيك هولدنغز ليمتد الذراع الاستثمارية الخاصة لعائلتى فيكتور فونغ ووليام فونغ.

وسوف تركز الاستثمارات في المقام الأول على اغتنام فرص النمو والفرص المتاحة فى قطاع الأغذية المجزأة للغاية فى آسيا.