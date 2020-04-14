شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يجدد المحاولات التصحيحية الصاعدة– تحليل -14-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر النحاس بتداولاته الأخيرة موجه صاعدة جديدة ليخترق من خلالها مستوى 2.2930 وليزيد بذلك من فرص استئنافه للمسار التصحيحي الصاعد نظرا لدخوله القناة الهابطة كما هو موضح بالرسم المرفق. نلاحظ أيضا محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي الإضافي بتجاوزه لمستوى 50, مما يدعونا ذلك لترجيح اندفاع السعر قريبا نحو 2.3800 وصولا لمستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي والمستقر عند 2.4500 تقريبا. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.2900 و 2.3800 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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