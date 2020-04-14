سعر البلاتين يستمر بالزحف الايجابي– تحليل - 14-4-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين بالزحف التصحيحي الصاعد مسجلا بذلك الهدف الأول والمستقر عند 765.00 مستغلا العزم الإيجابي الناتج عن اندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50, لذلك سنبقى على الترجيح الصاعد بثبات الدعم المستقر عند 710.00 ولنذكر بتمركز الهدف الرئيسي حول 790.00 ليواجه بذلك مقاومة القناة الرئيسية الهابطة والموضحة بالرسم المرفق.
نطاق التداول المتوقع ما بين 725.00 و 790.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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