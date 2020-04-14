شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يشكل قناة صاعدة جديدة-تحليل - 14-4-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عزز سعر الزوج المسار الصاعد بتشكيله لقناة فرعية صاعدة وليتمركز مستوى الدعم الرئيسي حول 134.70 كما هو واضح بالرسم المرفق, نلاحظ بدء اندفاع السعر بشكل إيجابي ليستقر بذلك حول 135.30 مستغلا العزم الإيجابي الناتج عن وصول مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 بالإضافة إلى تمركز المتوسط المتحرك 55 قرب الدعم الرئيسي المذكور سابقا.
مما سبق, سنستمر بترجيح التداولات الصاعدة ولنذكر بتمركز الهدف الأول عند 135.80 وبتجاوزه ستمتد التداولات نحو مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي والمتمركز عند 137.00 تقريبا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 134.70 و 135.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الباوند مقابل الين يشكل قناة صاعدة جديدة-تحليل - 14-4-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.