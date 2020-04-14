شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يشكل قناة صاعدة جديدة-تحليل - 14-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عزز سعر الزوج المسار الصاعد بتشكيله لقناة فرعية صاعدة وليتمركز مستوى الدعم الرئيسي حول 134.70 كما هو واضح بالرسم المرفق, نلاحظ بدء اندفاع السعر بشكل إيجابي ليستقر بذلك حول 135.30 مستغلا العزم الإيجابي الناتج عن وصول مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 بالإضافة إلى تمركز المتوسط المتحرك 55 قرب الدعم الرئيسي المذكور سابقا.

مما سبق, سنستمر بترجيح التداولات الصاعدة ولنذكر بتمركز الهدف الأول عند 135.80 وبتجاوزه ستمتد التداولات نحو مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي والمتمركز عند 137.00 تقريبا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 134.70 و 135.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد