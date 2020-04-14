شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يكرر المحاولات السلبية- تحليل - 14-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج بتداولاته الأخيرة على استقراره ضمن محاور القناة الهابطة ليبتعد عن المقاومة الرئيسية والممتدة عند 118.90 لنلاحظ تسجيله لأول الأهداف السلبية بملامسته لمستوى 117.30.

ثبات المقاومة الرئيسية وبدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتسلله دون مستوى 50, بدعونا لترجيح المزيد من المحاولات السلبية ولنذكر بتمركز الأهداف الرئيسية عند 116.65 و 115.80 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 118.60 و 116.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة