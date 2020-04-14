شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يكرر المحاولات السلبية- تحليل - 14-4-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج بتداولاته الأخيرة على استقراره ضمن محاور القناة الهابطة ليبتعد عن المقاومة الرئيسية والممتدة عند 118.90 لنلاحظ تسجيله لأول الأهداف السلبية بملامسته لمستوى 117.30.
ثبات المقاومة الرئيسية وبدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتسلله دون مستوى 50, بدعونا لترجيح المزيد من المحاولات السلبية ولنذكر بتمركز الأهداف الرئيسية عند 116.65 و 115.80 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 118.60 و 116.65
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو مقابل الين يكرر المحاولات السلبية- تحليل - 14-4-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.