شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 5 أسابيع مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، بعد تحسن الحالة الصحية لرئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" وخروجه من المستشفي ، بجانب تراجع مستويات الدولار الأمريكي بعد بيانات تجارة أفضل من التوقعات فى الصين ، حسنت شهية المخاطرة بأسواق المال العالمية.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.5% إلى 1.2577$ الأعلى منذ 13 آذار/مارس الماضي ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2515$ ،وسجل أدنى مستوى عند 1.2503$.

حقق الجنيه بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ،فى رابع مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بفضل تراجع مستويات العملة الأمريكية.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي، حققت العملة الملكية "الجنيه الإسترليني" ارتفاعا بنسبة 1.5% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة.

غادر رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" المستشفي بعد استكمال شفائه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ،وقال جونسون يوم الأحد فى كلمة عبر حسابه على تويتر إن المملكة المتحدة تحقق تقدما فى المعركة الوطنية ضد فيروس كوفيد 19.

تراجع مؤشر الدولار بنحو 0.2% ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا التراجع فى مستويات الدولار الأمريكي ، مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، بعد بيانات أقل قاتمة لميزان التجارة فى الصين خلال آذار/مارس.