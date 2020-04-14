شكرا لقرائتكم خبر عن المتقدمة تبدأ صرف 65 هللة للسهم عن الربع الرابع في 20 أبريل الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بدء توزيع الأرباح النقدية المستحقة عن الربع الرابع من العام 2019، اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 20 أبريل الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 216.5 مليون سهم بواقع 0.65 ريال للسهم، وبنسبة 6.5% من القيمة الاسمية للسهم.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 759 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 717 مليون ريال في العام 2018.

وقالت الشركة إن ارتفاع أرباحها خلال العام 2019 يعود إلى ارتفاع كمية المبيعات بنسبة 6.2% وإنخفاض أسعار البروبان والبروبلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 26.5% و16.3% على التوالي.

وفي المُقابل، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 104 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 161.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.