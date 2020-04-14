شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية سيسكو تُقر توزيع 60 هللة للسهم عن العام 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية للشركة السعودية الخدمات الصناعية "سيسكو"، بجلستها المنعقدة أمس الإثنين، الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 48.960 مليون ريال عن عام 2019.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الثلاثاء، بأن الأباح تم توزيعها بما يُعادل 0.6 ريال للسهم الواحد وبنسبة 6% من رأس المال.
هذا وصدقت الجمعية على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 50.9 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 46.7 مليون ريال في العام 2018.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى استمرار التحسن في إيرادات قطاع الموانئ بسبب ارتفاع حجم الحاويات المناولة والتغير الإيجابي في تعرفة التفتيش الجمركي.
وارتفعت الإيرادات بنسبة 19.7% إلى 675.9 مليون ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 564.7 مليون ريال خلال العام 2018.
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