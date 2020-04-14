شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية جرير للتسويق تُقر ما تم توزيعه من أرباح عن عام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة جرير للتسويق، بجلستها المنعقدة أمس الإثنين، الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن عام 2019 بقيمة 960 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الثلاثاء، بأن الأرباح تم توزيعها بما يُعادل 8 ريال للسهم الواحد، وبنسبة 80% من رأس المال.

كذلك وافقت الجمعية على صرف مكافآة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 2.650 مليون ريال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

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هذا وصدقت الجمعية على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 984.7 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 960 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى ارتفاع مبيعات أغلب أقسام قطاع التجزئة خاصة مبيعات قسم الإلكترونيات مدعوماً بمبيعات الهواتف الذكية ومبيعات قسم الكمبيوتر، وقد ساهم زيادة عدد المعارض من 55 إلى 59 معرضاً في زيادة مبيعات التجزئة.

وعلى الرغم من زيادة المبيعات بنسبة 14.4% إلا أن الزيادة في صافي الربح بلغت 2.6% بسبب الانخفاض النسبي لهامش مجمل الربح نظرا لاختلاف المزيج البيعي، ويراعى عند مقارنة اجمالي الربح مع السنة السابقة.