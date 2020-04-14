شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودي: اتفاق الخفض الدولي قد يصل لـ 19.5 مليون برميل يومياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن اتفاق الخفض الدولي قد يصل حجمه إلى 19.5 مليون برميل يومياً، وإنه سيتم الإعلان، يوم الأربعاء المقبل، عن تفاصيل مساهمة الدول من خارج أوبك بلس.

وأضاف أن الاتفاق يشمل إضافة دولية للمخزونات الاستراتيجية بـ 3 ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو. مشيراً إلى أنه حتى لو تم تخفيض الإنتاج في 6 مارس في فيينا كنا سنضطر للتخفيض مجددا، بحسب "العربية".

وتوصل تحالف أوبك بلس، الذي يضم أعضاء المنظمة، ودولاً من خارجها أبرزها روسيا، يوم الأحد الماضي إلى اتفاق بالإجماع على تخفيض إنتاج النفط، يوصف بأنه أكبر خفض من نوعه في تاريخ إنتاج الخام العالمي.

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واتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط وشركاؤها باستثناء المكسيك، الخميس الماضي، على خفض الإنتاج العالمي في مايو ويونيو بما يصل إلى 10 ملايين برميل في اليوم، وفق ما أعلنت أوبك.

ووافقت الولايات المتحدة على مساعدة المكسيك في تحقيق حصتها من الخفض من أجل إتاحة التوصل لاتفاق ووقف تراجع الأسعار.

واتفقت أوبك ومنتجو النفط المتحالفون معها، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، يوم الخميس الماضي على خفض الإنتاج عشرة ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو من أجل رفع الأسعار المنهارة جراء أزمة فيروس كورونا، حسبما ذكرت المجموعة في بيان لها.

وقالت إن التخفيضات ستتقلص بين يوليو وديسمبر إلى ثمانية ملايين برميل يوميا ثم يجري تخفيفها مجددا إلى ستة ملايين برميل يوميا بين يناير 2021 وأبريل 2022.