أسواق المال الكويتية تكشف استعداد "المقاصة" لجاهزية دعم التصويت الإلكتروني للعموميات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت هيئة أسواق المال الكويتية عن بدء بتفعيل عمليات التصويت الإلكتروني على البنود المُدرجة على جداول أعمال الجمعيات العمومية للشركات المُدرجة، المودعة سجلاتها لدى الشركة الكويتية للمقاصة.
ويأتي ذلك تطبيقاً لقرار وزير التجارة والصناعة، الذي أجاز لكل من المساهمين ووكلائهم وممثلي الجهات الرقابية المعنية ومراقبي الحسابات حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية بواسطة النظام الإلكتروني لدى جهة حفظ سجل المساهمين "المقاصة"، بحسب صحيفة "السياسية".
وتدخل العملية حيز التطبيق على الشركات التي لم تطبع دعوات مساهميها لحضور العموميات حتى الآن، فيما تتيح الإجراءات الجديدة إمكانية إبداء الرأي والتصويت في الموضوعات المعروضة في الاجتماع من خلال هذا النظام.
ودعت الهيئة الشركات لعقد الجمعية العامة حضورياً إن أمكن وفقاً للضوابط والاشتراطات الصحية أو بواسطة نظام المقاصة – eAGM في موعد أقصاه 11 يونيو المقبل والالتزام بمواعيد وإجراءات الإعلان عن الدعوة للانعقاد.
وأكدت الهيئة إلى انتهاء المقاصة من استعداداتها الخاصة لتقديم خدمة النظام الالكتروني الخاص بإدارة الجمعيات العمومية عن بعد eAGM بما في ذلك دعم التصويت الالكتروني.
حيث ستقوم الشركة بالإعلان عن البدء باستقبال طلبات السادة المساهمين لاستخراج اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بها والذي من المتوقع أن يبدأ يوم الاربعاء القادم الموافق 15 ابريل 2020 .
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