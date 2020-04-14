شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت تعلن عن تأجيل موعد إدراج أسهمها بسبب تفشي كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بورصة الكويت عن تأجيل الموعد المبدئي لإدراج اسهم الشركة في السوق الرسمي إلى موعد يحدد لاحقاً.

وأشارت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن ذلك جاء في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي فرضها تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وما ترتب عليه من تعطيل الدوام الرسمي للجهات الحكومية بموجب قرارات مجلس الوزراء الموقر.

وأشارت الشركة إلى أن الموعد الجديد يعتمد على موعد حصولها على موافقة هيئة أسواق المال على الإدراج وفقا للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

أوضحت شركة بورصة الكويت أنها ستقوم بتزويد ذوي العلاقة بآخر التطورات بما يضمن حصولهم على المعلومات كاملة بشأن تطور الأوضاع الحالية.

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وكانت بورصة الكويت قد أصدرت بياناً في السابع من يناير الماضي أعلنت من خلاله أن يوم 19 أبريل من العام الجاري سيكون الموعد المبدئي لإدراج اسهمها في البورصة، ولكن في ظل الظروف الحالية، فقد كشفت الشركة في بيانها الصادر اليوم أنها ستعلن عن الموعد المبدئي الجديد للإدراج في الوقت المناسب.

وقالت هيئة أسواق المال الكويتية في نهاية ديسمبر الماضي إن الاكتتاب العام في حصتها بشركة بورصة الكويت، لصالح المواطنين الكويتيين، تجاوز المعروض بأكثر من 8.5 مرة، وهي آخر مرحلة في خصخصة الشركة.

وجاءت بعد تخصيص الحصة البالغة 44% من رأس مال الشركة بترسية المزايدة على تحالف استراتيجي في 14 فبراير 2019.

وتريد الكويت تعزيز موقعها كمركز مالي في المنطقة ومنح القطاع الخاص دورا أكبر في اقتصاد البلد.

ويأتي بيع حصة هيئة أسواق المال في البورصة قبل ترقية الأسهم الكويتية إلى مؤشر إم.إس.سي.آي الرئيسي للأسواق الناشئة في 2020، في خطوة قد تجذب تدفقات بمليارات الدولارات من الصناديق الخاملة.