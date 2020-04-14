شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية الكويتي يعلن تأجيل سداد أقساط التأمينات الاجتماعية لمدة 6 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن وزير المالية الكويتي براك الشيتان تأجيل أقساط الاستبدال والمعاش المقدم وحصة أصحاب العمل والشركات والباب الخامس في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ستة أشهر على أن يتم اعادة ما تم استقطاعه خلال شهر أبريل الجاري لحساباتهم.

وأوضح الوزير الشيتان الذي يرأس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن إدارة الفتوى والتشريع حسمت النقاش القانوني حول قدرة مجلس إدارة المؤسسة بأخذ قرار بتأجيل الأقساط والاشتراكات وأكدت باختصاص مجلس ادارة (التأمينات) بتأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر بعد العرض على وزير المالية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وعلى مستوى الإجراءات الحكومية الأخرى، فإن الحكومة تبحث الاستدانة من صندوق الأجيال القادمة، مع تصاعد الأزمة الناتجة عن تراجع أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.

وقالت المصادر إنه حال لجوء الحكومة إلى الاستدانة من صندوق الأجيال، فإن تكلفة الاقتراض ستكون أعلى من أسعار السوق، على أن يبدأ سداد القرض بعد انقضاء الأزمة