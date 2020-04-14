شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح البريق القابضة الكويتية تقفز 296% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أرباح شركة البريق القابضة بنسبة 295.8% خلال عام 2019 إلى 2.19 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 553.3 ألف دينارفي عام 2018.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة الكويت، أن ارتفاع الأرباح السنوية يعود إلى زيادة في توزيعات الأرباح، وزيادة في إيرادات الإيجارات، وبيع شركة تابعة وممتلكات استثمارية.
وسجلت ربحية السهم نحو 5.01 فلس العام الماضي، مقابل 1.99 فلس بعام 2018. وارتفعت موجودات الشركة بنسبة 6% إلى 44.07 مليون دينار في 2019، مقارنة مع 41.57 مليون دينار بالعام السابق له.
وزادت الإيرادات التشغيلية بنسبة 30.2% في العام الماضي إلى 2.28 مليون دينار، مقابل 1.66 مليون دينار بعام 2018.
وأعلنت شركة البريق القابضة،في نوفمبر الماضي ، عن قيامها بشراء شركة قمم الإقليمية للتجارة العامة- شركة كويتية ذات مسؤولية محدودة- مُقابل 13.611 مليون دينار كويتي.
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