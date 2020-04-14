شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأوروبية مع انحسار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد صعود قوي في الأسبوع الماضي، إذ عززت بيانات تجارة من الصين جاءت أفضل من المتوقع حالة الارتياح الناجمة عن مؤشرات أولية بأن إجراءات العزل العامة الشاملة الهادفة لاحتواء جائحة فيروس كورونا تحرز نجاحا. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 بالمئة بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش، بعد أن اختتم الأسبوع الماضي على ارتفاع قوي جاء مدفوعا بجولة أخرى من إجراءات التحفيز القوية ومؤشرات أولية على أن الفيروس بدأ في التراجع في بعض مراكز التفشي.

وارتفعت الأسهم الإسبانية 1.5 بالمئة مع استئناف بعض الشركات للعمل، على الرغم من أن المتاجر والأماكن العامة من المقرر أن تظل مغلقة حتى 26 أبريل نيسان على الأقل. وقفز سهم سوبي السويدية لصنع عقاقير الأمراض النادرة 7.6 بالمئة ليتصدر المؤشر ستوكس 600 بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح للربع الأول أقوى من المتوقع مع تحفيز الجائحة لارتفاع الطلب على بعض منتجاتها الدوائية