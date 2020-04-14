"هدف": مبادرة دعم التوظيف تدعم أجور المعلمين في المدارس الأهلية 

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أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أن مبادرة "دعم التوظيف"، تدعم أجور السعوديين العاملين في المدارس الأهلية بالقطاع الخاص من معلمين ومعلمات وإداريين، بالإضافة إلى جميع الوظائف في كافة المنشآت، حيث يصل دعم المبادرة إلى 50% من الأجر الشهري للموظف.
ويُمكن للمدارس الأهلية وكافة منشآت القطاع الخاص، الاستفادة من المبادرة، لدعم أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم، من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك لأي توظيف جديد أو مستقبلي، حيث يبدأ الدعم من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على أن يتراوح أجر الموظف المدعوم بين 4000 و 15 ألف ريال.
وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكورة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.
وتستطيع المنشآت التسجيل إلكترونيًا والاستفادة من المبادرة، من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط:
https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program، وتفعيل "برنامج دعم التوظيف"، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفون المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.
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