شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تقفز بفعل بيانات التجارة الصينية وآمال بشأن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد صعود قوى فى الأسبوع الماضى، إذ عززت بيانات تجارة من الصين جاءت أفضل من المتوقع حالة الارتياح الناجمة عن مؤشرات أولية بأن إجراءات العزل العامة الشاملة الهادفة لاحتواء جائحة فيروس كورونا تحرز نجاحا.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 1.1% بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش، بعد أن اختتم الأسبوع الماضى على ارتفاع قوى جاء مدفوعا بجولة أخرى من إجراءات التحفيز القوية ومؤشرات أولية على أن الفيروس بدأ فى التراجع فى بعض مراكز التفشى.

وسيتحول التركيز هذا الأسبوع على نتائج أعمال الشركات الأمريكية، مع تأهب المستثمرين لموسم قاس مع تأثير الأزمة الصحية على أنشطة الشركات وتسببها فى حصول أعداد كبيرة من العاملين على إجازات.

Advertisements

وتلقت المعنويات دفعة اليوم، إذ أظهرت بيانات تباطؤ تراجع الصادرات والواردات الصينية فى مارس بعد أن انخفضت فى الشهرين السابقين، لكن محللين يحذرون من أن تحقيق تعاف على أساس متين يبعد شهورا.

وارتفعت الأسهم الإسبانية 1.5% مع استئناف بعض الشركات للعمل، على الرغم من أن المتاجر والأماكن العامة من المقرر أن تظل مغلقة حتى 26 أبريل على الأقل.

وقفز سهم سوبى السويدية لصنع عقاقير الأمراض النادرة 7.6% ليتصدر المؤشر ستوكس 600 بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح للربع الأول أقوى من المتوقع مع تحفيز الجائحة لارتفاع الطلب على بعض منتجاتها الدوائية.