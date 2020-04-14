شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع واردات الصين من النفط الخام 4.5% فى مارس على أساس سنوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات الجمارك الرسمية أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت بنسبة 4.5% فى مارس على أساس سنوى مع تخزين المصافى لشحنات نفط أقل سعرا على الرغم من تراجع الطلب المحلى على الوقود وخفض معدلات التكرير بسبب تفشى مرض كورونا.
وبحسب البيانات الرسمية من الإدارة العامة للجمارك فقد استوردت الصين، وهى أكبر مستورد للنفط الخام فى العالم، 41.1 مليون طن من النفط وهو ما يوازى 9.68 مليون برميل يوميا.
وهذا الرقم الرسمى المسجل فى مارس بالبرميل يوميا مقابل متوسط بلغ 10.47 مليون برميل يوميا لأول شهرين من العام الجارى. وارتفعت الواردات فى الربع الأول من العام 5% على أساس سنوى إلى 127.19 مليون طن بما يوازى 10.2 مليون برميل يوميا وفقا لبيانات الجمارك.
وذكرت رويترز هذا الشهر تقديرا أعلى لواردات مارس بناء على أرقام فصلية من بيانات الجمارك وبيانات من أشهر سابقة. لكن إدارة الجمارك أصدرت فى البيانات الرسمية معدلا أقل للواردات الفصلية.
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