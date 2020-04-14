شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يهبط مع تحسن المعنويات بفضل بيانات تجارة من الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع الدولار اليوم الثلاثاء وقاد نظيره الأسترالى موجة صعود للعملات المرتفعة المخاطر إذ رسمت بيانات تجارة من الصين صورة أقل قتامة للتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا مقارنة مع ما كانت تخشاه الأسواق.

وانخفضت صادرات الصين فى مارس 6.6% على أساس سنوى مقارنة مع توقعات بتراجعها 14% وهبطت الواردات بأقل من 1% مقارنة مع تقديرات للاقتصاديين بانخفاض 9.5%.

كما انخفض معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة بقوة وبدأت ولايات خططا لإعادة استئناف الأنشطة الاقتصادية.

وارتفع الدولار الأسترالى 0.7% إلى 0.6432 دولار أمريكى، وتقدم الدولار النيوزيلندى 0.6% إلى 0.6131 دولار أمريكى وأضاف الجنيه الاسترلينى 0.4% إلى 1.2562 دولار وهو أقوى مستوياته منذ منتصف مارس.

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وقال كريس ويستون رئيس الأبحاث لدى ملبورن بروكريدج بيبرستون "السوق تتصدر الفكرة بأننا سنرى عدد الحالات يتبدد".

وظهرت المعنويات الإيجابية فى مكاسب حققتها أسواق الأسهم بآسيا، لكن المخاوف كبحت المزيد من ارتفاع العملات.

كما ارتفع الذهب وعملتا الملاذ الآمن الين اليابانى والفرنك السويسرى أيضا، فى مؤشر على حذر كامن.

واستقر الين عند 107.70 للدولار، لينزل قليلا عن ذروة أسبوعين التى بلغها أمس الاثنين. وعوض اليورو خسائر تكبدها أثناء الليل ليسجل 1.0939 دولار. وصعد اليوان الصينى 0.1% إلى 7.0428 للدولار.

ومقابل سلة من العملات، تراجع الدولار 0.2% إلى 99.195.