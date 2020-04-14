شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تبيع صكوكا حجمها 4 مليارات رنجيت بمتوسط 3.465% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزى الماليزى اليوم الثلاثاء إن ماليزيا باعت ما قيمته 4 مليارات رنجيت من سندات إسلامية تستحق فى 2030 بمتوسط عائد 3.465%.

وبلغت نسبة طلبات الاكتتاب إلى التغطية 3.12 مرة.

وفى سياق أخر، أعلنت سلطات الصحة الماليزية تسجيل 143 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الاثنين، مما يرفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 4817.

وتشهد الدولة صاحبة ثالث أكبر اقتصاد فى جنوب شرق آسيا تراجعا فى عدد حالات الإصابة الجديدة على مدى الأيام العشرة الماضية.

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وذكرت السلطات أنها سجلت وفاة جديدة ممن شاركوا فى تجمع دينى تسبب فى ثلث العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة حتى الآن، ليصل إجمالى عدد الوفيات بسبب الوباء إلى 77.

وكان لدى ماليزيا أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة في منطقة جنوب شرق آسيا حتى اليوم الاثنين لحين إعلان الفلبين عن وصول عدد الحالات لديها إلى 4932.