شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء الكويتية تحقق خسائر رأسمالية بـ 229 ألف دينار من بيع حصة في"مياه الجنوب" البحرينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الإنماء العقارية عن بيع حصتها البالغة 22.5% بشركة "الطاقة المركزية ومنافعها - شركة مياه الجنوب" بمملكة البحرين، مقابل 1.45 مليون دينار كويتي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن الاستثمار المبيع مُصنف كاستثمار في شركة زميلة، ويتضمن الأثر المالي لبيع الحصة في الشركة البحرينية تسجيل خسارة بمبلغ 229.64 ألف دينار كويتي.

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وذكرت الشركة أنه سيتم إدراج الخسارة المقدرة في البيانات المالية في المرحلة القادمة للشركة.

وعلى صعيد النتائج الفصلية، تراجعت خسائر الشركة بنسبة 92% إلى 163.6 ألف دينار خلال الربع الرابع المنتهي في 31 أكتوبر 2019، مُقابل خسائر بلغت 2.1 مليون دينار خلال الربع الرابع المنتهي في 31 أكتوبر 2018.

يُذكر أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 1.9 مليون دينار خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2019، مقابل أرباح بلغت 961.2 ألف دينار في الفترة المقابل من 2018.