شكرا لقرائتكم خبر عن الموانئ السعودية توقع أكبر عقد تخصيص لجهة واحدة في تاريخها بـ7.3 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"، أكبر عقد تخصيص لجهة واحدة في تاريخها مع شركة إس جي بي السنغافورية لتطوير محطات الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز باستثمارات 7.3 مليار ريال توفر نحو 4 آلاف وظيفة، وجرى توقيع العقد عبر تقنية التواصل عن بُعد.

وبحسب تغريدات على حساب الهيئة بموقع التواصل "تويتر"، قال وزير النقل السعودي صالح بن ناصر الجاسر خلال توقيع عقد الإسناد: يُشكل هذا الحدث علامة بارزة في تاريخ قطاع موانئ المملكة، وبالذات "ميناء الملك عبدالعزيز" بما يُسهم في تعزيز دوره بحركة التجارة البحرية.

وأضاف أن هذه المرحلة من التطويرِ، ستقودها شراكة بين القطاعين العام والخاص، باستثمارات تتجاوز قيمتها 7 مليارات ريال سعودي عبر عقود إسناد تمتد على فترة 30 عاماً، وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT).

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وتابع: سيُساهم العقد الجديد في رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات في الميناء بأكثر من 120% لتصل إلى 7.5 مليون حاوية، وإضافة ما يزيد عن 4 آلاف وظيفة في قطاع الموانئ والقطاع اللوجستي.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ المهندس عبدالله الزامل، إن تشغيل محطتي الحاويات والتوسعات الجديدة بميناء الملك عبدالعزيز ستُسهم في تسريع وتيرة العمليات وستعزز حركة التجارة وستولد تنوعاً اقتصادياً يضاهي قطاع النفط والغاز.

ووقعت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، التابعة لمجموعة صناعات أبوظبي، في فبراير الماضي محضر تسليم قطعة أرض من الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" لتطوير منشآت تصنيعية لصالح الشركة.