شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي البحريني يصدر صكوكاً بـ43 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن مصرف البحرين المركزي، تغطية الإصدار رقم 228 من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل بـ43 مليون دينار بحريني لأجل 91 يوماً.

وأوضح المصرف في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن معدل سعر الفائدة على تلك الأذون بلغ 2.30% مقابل 2.06% في الإصدار السابق، مشيرا إلى أن فترة استحقاق هذا الإصدار ستبدأ اعتباراً من غد الأربعاء الموافق 15 أبريل الحالي، وتنتهي في يوم 15 يوليو 2020.

وكشفت مصرف البحرين المركزي، يوم الإثنين الماضي عن أنه تمت تغطية أذون الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين بقيمة 70 مليون دينار بحريني.

وقررت بورصة البحرين إدراج 68 إصداراً في سوق أذون الخزانة وصكوك التأجير الإسلامية خلال عام 2020، بقيمة إجمالية تبلغ 4.27 مليار دينار بحريني.